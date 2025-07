Salvarono una donna dal suicidio: encomio a due militari dell'Arma

L'episodio, lo scorso aprile, in piazza Grenoble: approvato all'unanimità l'ordine del giorno per il conferimento solenne

La scorsa primavera l'hanno vista tentare di gettarsi dalla finestra della propria casa, a Corato, e l'hanno afferrata prima che si lanciasse nel vuoto. Nel consiglio comunale del 30 giugno, a Ruvo di Puglia, è stato approvato l'ordine del giorno sul conferimento dell'encomio solenne ai militari protagonisti di quel gesto eroico.I fatti risalgono al 29 aprile, in piazza Grenoble, alle ore 13.30, quando una donna, al secondo piano di uno stabile, ha manifestato l'intenzione di volersi togliere la vita. La pattuglia composta dall'appuntato, effettivo alla, dal carabiniere, di stanza alla, è intervenuta: i due militari sono saliti al secondo piano con l'autoscala deidele hanno instaurato un dialogo con la donna.Dopo il colloquio, i membri della pattuglia sono riusciti a conquistare la fiducia della donna facendola desistere dal suo proposito. Ma poco dopo, ha nuovamente tentato di lanciarsi dalla finestra dell'abitazione: quando i militari hanno visto la donna affacciarsi nel vuoto, l'hanno bloccata, prima di affidarla alle cure del 118. Tutto sommato le è andata bene: i suoi angeli salvatori hanno compiuto un gesto che dimostra non soltanto il coraggio, ma l'umanità e la dedizione al servizio.L'assise cittadina, su proposta del, ha voluto ringraziare i militari «per la professionalità, il sentimento di solidarietà e per la prontezza di intervento, quale esempio di dedizione a garantire la protezione e la salvaguardia delle persone».