Rider aggredito in piazza Di Vagno

Un episodio di violenza ha turbato la quiete di piazza Di Vagno a Corato, dove un rider impegnato nelle consegne è stato aggredito da un gruppo di ragazzini.Secondo quanto ricostruito, i minorenni avrebbero circondato il lavoratore durante una consegna, fino a quando uno di loro lo ha colpito alla testa con una bottiglia, facendolo cadere a terra.Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi: un'ambulanza del 118 è arrivata sul posto per prestare le prime cure e trasportare il rider in ospedale per accertamenti.Le sue condizioni non risultano gravi, ma il colpo alla testa ha richiesto intervento sanitario immediato.Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri di Corato, che hanno avviato le indagini per identificare i giovani coinvolti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere presenti nell'area per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.