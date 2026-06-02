Carabinieri
Carabinieri
Cronaca

Rider aggredito in piazza Di Vagno

Colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di ragazzini: indagano i Carabinieri

Corato - martedì 2 giugno 2026 7.42
Un episodio di violenza ha turbato la quiete di piazza Di Vagno a Corato, dove un rider impegnato nelle consegne è stato aggredito da un gruppo di ragazzini.
Secondo quanto ricostruito, i minorenni avrebbero circondato il lavoratore durante una consegna, fino a quando uno di loro lo ha colpito alla testa con una bottiglia, facendolo cadere a terra.
Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi: un'ambulanza del 118 è arrivata sul posto per prestare le prime cure e trasportare il rider in ospedale per accertamenti.
Le sue condizioni non risultano gravi, ma il colpo alla testa ha richiesto intervento sanitario immediato.
Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri di Corato, che hanno avviato le indagini per identificare i giovani coinvolti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere presenti nell'area per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

  • Carabinieri
  • Carabinieri Corato
Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
2 giugno 2026 Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi " a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
1 giugno 2026 Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi" a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
Altri contenuti a tema
Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni Oltre 5.700 persone identificate fra Bari e l'area metropolitana e più di 3.500 veicoli. Gli interventi per rafforzare la sicurezza
Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia Operazione dei Carabinieri: trovati dei veri e propri depositi di veicoli cannibalizzati dai malviventi, anche mezzi agricoli
Tentano di bucare il muro per ripulire un opificio. Ma il colpo sfuma Tentano di bucare il muro per ripulire un opificio. Ma il colpo sfuma Il tentativo è avvenuto questa sera, in via Andria, ma l'impianto di videosorveglianza ha messo in fuga i ladri
Baby-gang picchia due 11enni a Corato: minorenni fermati dai Carabinieri Baby-gang picchia due 11enni a Corato: minorenni fermati dai Carabinieri I giovani aggrediti si sono rivolti ai militari, l'episodio nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II: i bulli sono coetanei delle vittime
Bullismo e cyberbullismo: gli alunni della "Santarella" a lezione dai Carabinieri di Corato Scuola e Lavoro Bullismo e cyberbullismo: gli alunni della "Santarella" a lezione dai Carabinieri di Corato Importante giornata di formazione nel plesso
Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Vetrina di un negozio di giocattoli distrutta
Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato Quattro indagati nell'operazione "Car Jackals" dei Carabinieri
Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato Per altri due indagati è stato disposto l'obbligo di dimora. L'indagine, coordinata dalla Procura di Trani, è partita lo scorso anno
Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo " a Corato: aperte le candidature
1 giugno 2026 Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo" a Corato: aperte le candidature
De Benedittis torna in piazza: il discorso del secondo mandato tra giovani, identità e accoglienza
1 giugno 2026 De Benedittis torna in piazza: il discorso del secondo mandato tra giovani, identità e accoglienza
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
1 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Gli incontri sul Mediterraneo celebrano lo Special Day del 5 giugno
31 maggio 2026 Gli incontri sul Mediterraneo celebrano lo Special Day del 5 giugno
Corato diventa ufficialmente "città "
30 maggio 2026 Corato diventa ufficialmente "città"
Recuperato in via della Repubblica un veicolo rubato a Corato
30 maggio 2026 Recuperato in via della Repubblica un veicolo rubato a Corato
De Benedittis indossa per la seconda volta la fascia tricolore - FOTO
30 maggio 2026 De Benedittis indossa per la seconda volta la fascia tricolore - FOTO
Ragazze e ragazzi della "Santarella " di Corato protagonisti al Palazzo della Marra di Barletta - FOTO
30 maggio 2026 Ragazze e ragazzi della "Santarella" di Corato protagonisti al Palazzo della Marra di Barletta - FOTO
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.