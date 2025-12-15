Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato

Un boato ha scosso la zona adiacente alla stazione dei Carabinieri di Corato questa notte quando presumibilmente un petardo è stato fatto esplodere nei pressi dell'edificio.L'onda d'urto ha mandato in frantumi la vetrina esterna di un negozio di giocattoli situato nelle immediate vicinanze, provocando paura tra i residenti e danni materiali all'attività commerciale.Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione non ha causato feriti, ma ha destato grande preoccupazione per la vicinanza al presidio dell'Arma e per il rischio corso dai passanti.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e chiarire le circostanze dell'accaduto.La vicinanza al presidio dei Carabinieri rende l'accaduto ancora più grave, alimentando interrogativi sul significato del gesto e sulla sua possibile natura intimidatoria.Le indagini sono in corso e non si esclude alcuna pista.