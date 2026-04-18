I Carabinieri
I Carabinieri
Cronaca

Controlli dei Carabinieri: 28 segnalazioni, scattano anche denunce e sanzioni

Oltre 5.700 persone identificate fra Bari e l'area metropolitana e più di 3.500 veicoli. Gli interventi per rafforzare la sicurezza

Corato - sabato 18 aprile 2026 12.07
Un'intensa attività di controllo ha interessato negli ultimi giorni la città di Bari e la sua vasta area metropolitana, con l'obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine e di contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. L'attività è stata condotta da uomini e mezzi dell'Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bari.

I servizi, col supporto delle Squadre di Intervento Operativo dell'XI Reggimento Carabinieri di Bari, sono stati pianificati su larga scala e hanno coinvolto i reparti dislocati sul territorio, con particolare attenzione alle aree considerate più esposte ad episodi di criminalità. Il bilancio complessivo evidenzia numeri significativi, con circa 4.500 controlli nelle banche dati, oltre 5.700 persone identificate e più di 3.500 veicoli sottoposti a verifica, insieme a circa 2.000 documenti controllati.

Durante le attività sono stati registrati anche degli interventi specifici in materia di sostanze stupefacenti, con 14 persone segnalate come assuntori. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati sanzionati 14 automobilisti, sorpresi alla guida senza copertura assicurativa o mentre usavano dispositivi radiotelefonici non consentiti. Parallelamente, le centrali operative dell'Arma hanno gestito un elevato numero di richieste di intervento con 635 segnalazioni provenienti dai cittadini.

L'intensificazione dei controlli rientra in una strategia più ampia finalizzata ad aumentare la percezione di sicurezza e garantire una presenza costante delle forze dell'ordine, sia nei centri urbani sia nelle aree periferiche. L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sul territorio.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Carabinieri
Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne
18 aprile 2026 Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne
Vela e non solo………Percorsi didattici e formativi in ambiente naturale”
18 aprile 2026 Vela e non solo………Percorsi didattici e formativi in ambiente naturale”
Altri contenuti a tema
Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Petardo esploso vicino alla stazione dei Carabinieri di Corato Vetrina di un negozio di giocattoli distrutta
Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato Auto rubate nella BAT, scoperta base logistica in un deposito agricolo a Corato Quattro indagati nell'operazione "Car Jackals" dei Carabinieri
Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Inseguimento su via Prenestina: uomo alla guida non si ferma all'alt dei Carabinieri Denunciato il conducente dopo una fuga ad alta velocità
Controlli sulla ristorazione ospedaliera. Irregolarità nella fornitura dei pasti Controlli sulla ristorazione ospedaliera. Irregolarità nella fornitura dei pasti Intervengono i Carabinieri Nas Bari
Salvarono una donna dal suicidio: encomio a due militari dell'Arma Salvarono una donna dal suicidio: encomio a due militari dell'Arma L'episodio, lo scorso aprile, in piazza Grenoble: approvato all'unanimità l'ordine del giorno per il conferimento solenne
Controlli antidroga nel centro storico di Corato Controlli antidroga nel centro storico di Corato Operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati sul territorio
Un incontro per informare e sensibilizzare le persone anziane e fragili sui rischi delle truffe Vita di Città Un incontro per informare e sensibilizzare le persone anziane e fragili sui rischi delle truffe L’incontro, organizzato con la preziosa collaborazione della Stazione dei Carabinieri di Corato
Tenta di fuggire a bordo di un furgone rubato a Corato, un arresto Tenta di fuggire a bordo di un furgone rubato a Corato, un arresto L'operazione effettuata dai Carabinieri di Cerignola: il mezzo era stato rubato a una società polisportiva dilettantistica
Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni»
18 aprile 2026 Giovani e lavoro. Menduni: «Dobbiamo rendere il terziario più attrattivo per le nuove generazioni»
Verso la semifinale: la Virtus Corato ritrova certezze e si prepara alla sfida con Martina
18 aprile 2026 Verso la semifinale: la Virtus Corato ritrova certezze e si prepara alla sfida con Martina
Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città
16 aprile 2026 Velostazione e Piazza Cannizzaro, il candidato sindaco Pietro Zona invita i coratini a raccontare la loro idea di città
“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a Corato
16 aprile 2026 “Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a Corato
Gli alunni della "Santarella " di Corato campioni italiani di "middle debate "
16 aprile 2026 Gli alunni della "Santarella" di Corato campioni italiani di "middle debate"
Glaucoma, il “ladro silenzioso” della vista: una sfida crescente per la società
16 aprile 2026 Glaucoma, il “ladro silenzioso” della vista: una sfida crescente per la società
“Senza Sbarre” al Tandoi di Corato
16 aprile 2026 “Senza Sbarre” al Tandoi di Corato
Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato
15 aprile 2026 Tra storia e motori, grande successo per il Raduno di Primavera: tappa finale a Corato
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.