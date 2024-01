Pizza Day: oggi si celebra la giornata mondiale della pizza

Nel 2017 l'UNESCO ha riconosciuto l'arte tradizionale del pizzaiolo come Patrimonio immateriale dell'Umanità.Tale "riconoscimento dell'UNESCO porta la pizza, cibo tra i più amati e consumati al mondo, nell'Olimpo della cucina nazionale e internazionale" e considera l'arte del pizzaiolo "come espressione di una cultura che si manifesta in modo unico, perché la manualità del pizzaiolo non ha eguali e fa sì che questa produzione alimentare possa essere percepita come marchio di italianità nel mondo".Il primo festeggiamento ufficiale di questo piatto popolare avvenne il 17 gennaio 2018 durante la cerimonia di Sant'Antonio Abate, il patrono dei pizzaioli. Ecco perché la scelta di tale data per la celebrazione della Giornata mondiale.Il fuoco è perciò uno dei simboli che accompagnano questo Santo, anche nell'iconografia, ed ecco perché è il protettore di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco, ad esempio i pizzaioli.Aldo Tarantini vive questa professione come una missione.Da 45 anni, ho cominciato quando frequentavo la scuola media come aiutante nella famosa pizzeria da Franco sul corso cittadino, sono legato a questo mestiere fatto di ingredienti semplici: passione e conoscenza dei prodotti.Infatti pur se nel corso degli anni sono cambiati i sistemi e le materie prime, la conservazione e la maturazione degli impasti, ed aumentate le esigenze dei clienti questo mestiere ha bisogno solo di tanta passione .Questo ci ha portato anche ad essere una pizzeria che ha ricevuto menzioni in tante guide specializzate.Nel corso di questi anni sono , come dicevo, cambiate le esigenze dei clienti che dalle pizze classiche ,sempre richieste, si lasciano indirizzare anche su percorsi innovativi e gourmet.Quindi lunga vita alla pizza solo se "creata" da mani esperte e prodotti di prima qualita' condita con il nostro olio di coratina.