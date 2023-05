Giornata Mondiale dell'Aperitivo, Dilà Restaurant Sweet Bar presenta "l'ape" Made In Corato

Oggi 26 maggio, si celebra la giornata Mondiale dell'Aperitivo. Nato nel 1786 sotto i portici torinesi, con la produzione di un vino altamente speziato, nel corso degli anni si è diffuso a macchia d'olio in tutta la penisola, con le proprie caratteristiche e tradizioni in ogni regione d'Italia.Sebbene la "cultura dell'ape" sia nata nel nord Italia, ormai anche nella nostra Puglia ed a Corato si è ben radicata. Ma si possono unire i meravigliosi sapori della nostra terra ad un buon cocktail? L'abbiamo chiesto allo chef Elio Lafiandra, titolare del "Dilà Restaurant Sweet Bar", in Via Sant'Elia 166.«La nostra terra offre una molteplicità di sapori unica - ci dice Elio - ci si può davvero sbizzarrire e creare aperitivi a "km 0" o quasi, utilizzando i prodotti della nostra terra».Per la nostra composizione, chef Lafiandra ha scelto: Tartelletta e ricotta di pecora di Corato, macaron salato farcito, mini burger fatto con grano coratino, farcito con cotto arrosto, fiore di zucchina fritto, una pralina patata dolce e rapa rossa.Nella seconda portata mandorla salata ed affumicata (ovviamente made in Corato),carciofino sott'olio, pistacchi e per concludere, nel pieno della tradizione coratina, una mini teglia di crema di fave e cicorie.A questa sequenza di mini-portate, Elio ha abbinato un classico Aperol Spritz, che ben si lega ai sapori forti e genuini della nostra terra.La sfida dunque è stata vinta: si può fare Aperitivo con prodotti made in Corato! Ora non vi resta che andare "Dilà" e provarlo con le vostre papille gustative!