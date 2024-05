Primavera Fest, a Piazza Buonarroti "Panzerotti e Birra"

Ombrellini, fiori, installazioni da fotografare nel Borgo che fiorisce. Sarà un altro weekend da non perdere quello che sta per arrivare: tanta musica e divertimento ma soprattutto tanti sapori della tradizione pugliese con "Panzerotti e Birra" a volontà nel centro di Corato. Prosegue la PrimaVera Fest, il cartellone di eventi promosso dal Comune di Corato insieme al Gal Le Città di Castel Del Monte e Slow Murgia.Si inizierà sabato 1° giugno in piazza Buonarroti dalle ore 10.30 alle 23.00 con l'apertura dei mercatini a km 0, spettacolo di fiabe pugliesi, giochi tradizionali, esposizione del motoveicolo Vespa, icona del panorama italiano mondiale. Alle 17.30 l'appuntamento è con Mario Oscar Gabriele, fumettista del progetto Korcomics che sarà impegnato in una dimostrazione e workshop sul fumetto per bambini e ragazzi. Alle 20.00, in programma l'inaugurazione ufficiale di Piazza Buonarroti con i saluti istituzionali. A seguire, l'esibizione di due artisti di strada aprirà ufficialmente l'evento enogastronomico "Panzerotti e birra", una serata speciale all'insegna del gusto e della musica live.Un appuntamento da non perdere con la tradizione pugliese in compagnia della "Compari Gin Italian Music Band" che farà ballare tutti sotto le stelle.