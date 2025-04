Progetto Agape: un incontro sulla dipendenza da gioco

Questo pomeriggio, mercoledì 9 aprile, nella sala Verde del Palazzo di Città, sito in Piazza Marconi 12, dalle ore 16.30 alle 18.30, si terrà l'incontro del progetto Agape, promosso da Comunità Oasi2, per contrastare la dipendenza da gioco.Si tratta di un'occasione per condividere risultati del progetto e prospettive di coinvolgimento del territorio soprattutto rivolte a persone che hanno un comportamento problematico con il gioco e desiderano intraprendere un percorso di cura col supporto di professionisti.La formula di presa in carico sperimenta un'alternanza di accoglienza residenziale nei weekend e di accompagnamento territoriale, in una fase successiva, attraverso il supporto dell'equipe multidisciplinare.Si prevedono percorsi nel weekend della durata di sei mesi che mirano a conciliare la vita personale e lavorativa. L'intero programma è totalmente gratuito e si svolge presso la sede di Agape all'interno della Comunità C.A.S.A. Don Tonino Bello (S.P. Ruvo-Calendano, ZR153), in una struttura immersa nel verde della Murgia all'interno dell'agro di Ruvo di Puglia che offre agli ospiti accolti la possibilità di godere di un luogo accogliente e rigenerante.È previsto un supporto psicologico e psicoterapia individuale, supporto psico-educativo, terapeutico di gruppo e supporto alle famiglie (colloqui familiari e multifamiliari), sono inoltre previsti laboratori artistico espressivi e il reinserimento socio-lavorativo. L'equipe di lavoro multidisciplinare è composta da assistente sociale, educatori e psicoterapeuti.Il progetto Agape è sostenuto da Fondazione Con Il Sud e da numerosi e prestigiosi partner come Alea – Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio, Aress – Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale, ASL BARI e ASL BAT – Dipartimento Dipendenze Patologiche, Associazione Casa Don Tonino Bello, Ambito territoriale di Barletta, di Andria, di Corato – Ruvo – Terlizzi, di Molfetta – Giovinazzo e di Trani – Bisceglie, Consorzio Mestieri Puglia scs e Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà.