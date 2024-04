8 foto Progetto Media a Corato: termina la XII edizione

La salute è uno dei doni più importanti della vita dell'uomo, e come tale, va preservata. È questo l'obiettivo fondamentale che da 12 anni guida il, il percorso pensato dall'rivolto agli studenti delle classi I delle quattro scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato ("Imbriani", "De Gasperi", "Giovanni XXIII" e "Santarella") e finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione. Un progetto reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del Team medico e paramedico del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Umberto I di Corato ed al sostegno di un partner storico comee la famigliache, in questi anni, ha sostenuto concretamente l'iniziativa attraverso la donazione di strumentazioni avanzati, capaci di innalzare notevolmente il livello qualitativo del reparto di Cardiologia dell'Umberto I.Grande partecipazione per la cerimonia conclusiva, svoltasi presso il Teatro Comunale di Corato per una festa della cultura della prevenzione: protagonisti i giovanissimi studenti che hanno scelto di sottoporsi agli screening gratuiti. Novità dell'edizione 2023/2024, intitolataè stata l'inserimento, accanto alle indagini cardiologiche, di screening finalizzati a individuare eventuali dismorfismi della colonna vertebrale e consigliarne relative correzioni.«È stato interessante osservare un incremento del 20% rispetto agli anni precedenti di ragazzi in sovrappeso – spiega, Presidente dell'Ass. Salute & Sicurezza o.d.v. - le cui cause potrebbero essere attribuite alle cattive abitudini alimentari e alla mancanza di attività sportiva. Su circa 400 alunni visitati, anche se in bassissima percentuale, sono state riscontrate anomalie cardiovascolari. Gli interessati sono stati tempestivamente segnalati per un approfondimento diagnostico. Con entusiasmo e partecipazione da parte dei genitori è stata accolta la nuova proposta di visite posturali attraverso l'analisi ed esame obiettivo del nostro fisiatra, Dott. Mastrorillo. Statisticamente i dati evidenziano che il più frequente dismorfismo della colonna vertebrale è l'atteggiamento scoliotico, riscontrato su circa il 40% dei ragazzi visitati, seguito dall'atteggiamento cifotico. I ragazzi trascorrono molto tempo consultando i dispositivi elettronici, responsabili di posture scorrette che potrebbero procrastinare in situazioni di patologie croniche».Durante la cerimonia finale, si sono inoltre svolte le premiazioni del concorso artisticorivolto agli alunni delle classi coinvolte nel progetto e finalizzato alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari legate alle scorrette abitudini alimentari e ad uno stile di vita sedentario.Obiettivo del concorso è stato ideare unacon protagonisti i prodottiche sono stati valutati da un'apposita commissione la quale ha tenuto in particolare considerazione la coerenza con il tema proposto, la fantasia, l'impegno e la creatività., ovvero ai primi classificati di ogni Istituto, Granoro ha assegnatoe unaper incoraggiare l'uso di contenitori riutilizzabili per trasportare pranzo e/o merenda o acqua a scuola. Ogni scuola, inoltre, ha ricevuto da Granoro un Buono Amazon del valore di 100 euro.Il contributo di Granoro in questi numerosi anni di vicinanza al Progetto Media ha riguardato anche l'impegno nel dotare l'Umberto I di Corato, così come i plessi scolastici coratini, di alcune moderne strumentazioni che hanno accresciuto il valore e l'operatività del reparto di Cardiologia: nel 2011, nel 2012l'azienda ha dotato ciascun plesso dicon i relativi Istituti Comprensivi distrumento fondamentale per ristabilire il battito regolare del cuore in caso di un arresto cardio-respiratorio,in dotazione al reparto di Cardiologia,dispositivo di imaging per l'accesso vascolare altamente portatile utilizzabile per la visualizzazione del patrimonio venoso periferico a raggi infrarossi corti e fonte luminosa esclusivamente a led.ha donatosecondo gli standard più elevati e supporti per la ventilazione non invasiva.Granoro ha dotato il reparto di Cardiologia dell'Umberto I di un«In un contesto in cui la Sanità pubblica sta oggettivamente incontrando enormi difficoltà – spieganodi Granoro - è encomiabile l'impegno dei volontari dell'Associazione Salute & Sicurezza e dei medici coinvolti nel progetto, capaci di offrire un supporto fondamentale per la tutela della salute nei confronti dei giovanissimi. Siamo stati da sempre al fianco di questo percorso perché crediamo che la salute sia un dono prezioso da preservare, e noi imprese siamo chiamate a fare la nostra parte per garantire benessere al territorio in cui operiamo».