Progetto Media, il 27 Aprile si chiude l'XI Edizione

Si concluderà ufficialmente giovedì 27 aprile l'XI Edizione del Progetto Media, il percorso rivolto agli studenti delle classi di Prima Media delle quattro scuole del Comune di Corato e finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione.Il progetto è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del Team medico e paramedico dei reparti di Cardiologia e Pediatria dell'Ospedale Umberto I di Corato ed il sostegno di un partner storico come Granoro e la famiglia Mastromauro, che in questi anni ha sostenuto concretamente il progetto attraverso importanti donazioni di strumentazioni capaci di innalzare notevolmente il livello qualitativo del reparto di Cardiologia dell'Umberto I.Un'edizione particolare per l'Ass. Salute e Sicurezza Onlus, ideatrice di questo prestigioso progetto, che per l'occasione festeggia i suoi 10 anni di attività sul territorio.La giornata conclusiva del Progetto Media, intitolata "Un decennio che racconta", si svolgerà presso il Teatro Comunale di Corato (dalle ore 9.00) alla presenza dei protagonisti, i ragazzi, ai quali il progetto in questi ultimi anni ha dedicato anche percorsi di educazione e formazione, promuovendo focus sui disturbi posturali in età evolutiva, e relazionando sulle problematiche sociali dei ragazzi in età adolescenziale come bullismo, droghe e alcol.Durante la cerimonia conclusiva, oltre ad ufficializzare i dati derivanti dagli screening gratuiti ai quali gli studenti delle classi di prima media si sono sottoposti e a scattare una fotografia generale sullo stato di benessere fisico di questa specifica fascia di età, si svolgeranno le premiazioni del concorso artistico #sostenAbilità, rivolto agli alunni delle classi coinvolte nel progetto e finalizzato alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari legate alle scorrette abitudini alimentari e ad uno stile di vita sedentario.