Progetto Media, il 9 aprile la giornata conclusiva dell’edizione 2023/2024

Giunge a conclusione anche l'del, il percorso pensato dall'rivolto agli studenti delle classi I delle quattro scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Corato e finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione. Il progetto è reso possibile grazie alla fattiva collaborazione del Team medico e paramedico del reparto di Cardiologia dell'Ospedale Umberto I di Corato ed al sostegno di un partner storico comee la famigliache in questi anni, ha sostenuto concretamente il progetto attraverso importanti donazioni di strumentazioni capaci di innalzare notevolmente il livello qualitativo del reparto di Cardiologia dell'Umberto I.Novità dell'edizione di quest'anno del progetto intitolatoè l'inserimento, accanto alle indagini cardiologiche, di screening finalizzati a individuare eventuali dismorfismi della colonna vertebrale e consigliarne relative correzioni.La giornata conclusiva del Progetto Media, si svolgeràalla presenza dei protagonisti, i ragazzi, ai quali il progetto in questi ultimi anni ha dedicato anche percorsi di educazione e formazione, relazionando sulle problematiche sociali in età adolescenziale come bullismo, droghe e alcol.Durante la cerimonia conclusiva, oltre ad ufficializzare i dati derivanti dagli screening gratuiti ai quali gli studenti delle classi di prima media si sono sottoposti, si svolgeranno le premiazioni del concorso artisticorivolto agli alunni delle classi coinvolte nel progetto e finalizzato alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari legate alle scorrette abitudini alimentari e ad uno stile di vita sedentario.