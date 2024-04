"Puliamo Corato": il 13 aprile l'iniziativa tra sport, ambiente e sociale

. Un'accoppiata troppo spesso sottovalutata, ma che dovrebbe essere alla base di ogni società che ha a cuore il proprio futuro. Restringendo il concetto alle società anche più piccole, come quelle sportive, il Basket Corato in questo campo e a queste iniziative è sempre molto attenta e partecipe. Lo sarà ovviamente anche sabato mattina,, quando i ragazzi del settore giovanile e del minibasket, assieme ai loro tecnici e istruttori, parteciperanno al tradizionale appuntamento con, la bella iniziativa organizzata dall'omonima associazione cittadina, sempre impegnata nelle battaglie per difendere la nostra città dai rifiuti e tenerla pulita.L'appuntamento è organizzato in collaborazione con il, dopo il grande successo della sinergia creatasi nella scorsa edizione.ILa partenza nella prima mattinata di sabato 13 aprile sarà viale Cadorna, altezza Piaggio, alle 10:30. I partecipanti, tra cui ci saranno anche i ragazzi dell'AutoMurgia Baskin Corato, saranno muniti di guanti usa e getta per iniziare la raccolta dei rifiuti per le vie della nostra città.Un appuntamento a cui la società coratina tiene molto, perchè non si insegna solo nei campi di basket, ma anche nel quotidiano attraverso il rispetto dei valori, l'importanza dello stare insieme e il rispetto della natura e di ciò che ci circonda, ovvero il nostro pianeta, concetto quanto mai importante in un momento in cui il cambiamento climatico, l'inquinamento e i loro danni collaterali sono sotto l'occhio di tutti.