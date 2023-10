"Puliamo Corato": in un'ora e mezza raccolti oltre 50 sacchi di indifferenziato, 18 sacchi di vetro e molti altri rifiuti

Domenica 1 ottobre 2023 un gruppo di volontari di "PuliAmo Corato" si è incontrato nei pressi del sottopasso ferroviario su via Bisceglie vecchia per una passeggiata ecologica.Al gruppo, oltre ai volontari di vecchia data, si sono aggiunti l'assessora Antonella Varesano, il professore Domenico Molinini e la soprano Francesca Copertino, questi ultimi alla loro prima esperienza nel gruppo, ma già molto attivi nel volontariato.Subito dopo il sottopasso sono state ritrovate innumerevoli bottiglie di vetro, prontamente differenziate dai volontari, e molti rifiuti non più differenziabili, tra i quali anche residui di fuochi d'artificio home made. Questi ultimi possono causare danni e problemi a persone ed animali. In più inquinano l'aria con polveri sottili con conseguenze negative per la salute.Proseguendo nel percorso, i volontari hanno rinvenuto tantissimi rifiuti anche nascosti sotto gli alberi sul bordo strada, di ogni tipo, anche vestiti, pezzi di automobili, mobiletti, pezzi di interni di automobili, lampade, scarpe, pannolini, plastica non più riciclabile, residui edili, contenitori vuoti di cibo, taniche e tanto altro.In un'ora e mezza di "passeggiata" e circa duecento metri di strada alle porte della città, hanno totalizzato 50 sacchi di indifferenziato, 18 sacchi di vetro, una decina di taniche vuote e numerosi ingombranti.Nonostante la differenziata a Corato sia sempre più efficiente, la situazione, soprattutto nelle campagne, è ancora tutt'altro che rosea.