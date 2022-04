Puliamo Corato promuove una caccia al tesoro in piazza Almirante

Due mattinate differenti dal solito. Le hanno trascorse i volontari del gruppo "Puliamo Corato" a Pasqua e Pasquetta, occupandosi della pulizia di piazza Buonarroti e dell'aiuola nella quale è collocata la stele di Santarella. Un intervento di supporto all'attività svolta quotidianamente dalla Sanb, l'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Il movimentoè un collettivo spontaneo - componente della rete nazionale Clean up Italia - che organizza pulizie volontarie e promuove l'educazione al rispetto dell'ambiente.Venerdì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, "Puliamo Corato" organizzerà una caccia al tesoro in piazza Almirante. L'evento è patrocinato dal Comune di Corato. In programma una pulizia della piazza da parte dei volontari e di chiunque desiderasse aggiungersi, alla quale seguirà la caccia al tesoro alla ricerca delle api tra gli alberi e quindi una breve lettura sulla Madre Terra. Prevista, al termine, una distribuzione di ricordini ecologici per i piccoli partecipanti. L'accesso è gratuito ma riservato ai primi 25 piccoli aderenti: sarà possibile iscriversi contattando i social di