10 foto “Puliamo Corato”, l’iniziativa che ha colorato di verde le strade della città

Dalla collaborazione tra sport e sociale, nasce l'iniziativa per la pulizia volontaria dell'. Nella mattina di sabato 13 aprile, i ragazzi del settore giovanile e del minibasket della Basket Corato, i loro istruttori, i volontari di Puliamo Corato e alcuni ragazzi dell'AutoMurgia Baskin Corato, si sono riuniti nella piazzetta di Viale Cadorna (altezza Piaggio) per lavorare insieme alla pulizia della città. Dotati di sacchetti e guanti monouso, bambini di diverse età si sono adoperati per far risplendere le aree verdi della città, spesso contaminate da rifiuti, plastica e mozziconi di sigarette. Un esempio di impegno sociale a cui guardare e ispirarsi per guardare al futuro con speranza.Divisi in due gruppi, i ragazzi hanno costeggiato i due lati della carreggiata, partendo da Viale Cadorna e proseguendo fino a Piazza Palermo.Con precisione e serietà si è cercato di rendere il verde della nostra città ancor più brillante, dando prova di collaborazione e responsabilità sociale. È proprio sotto questa luce che le organizzazioni sportive di Basket della città hanno voluto progettare l'evento, in collaborazione con l'associazione Puliamo Corato con la partecipazione del sindaco della città Corrado De Benedittis.Secondo le associazioni sportive coinvolte, è possibile estendere l'apprendimento e il rispetto delle regole dal campo da gioco all'ambiente e al sociale. Impegnandoci a rispettare ciò che ci circonda e prendendoci cura delle cose, riusciremo anche a rispettare noi stessi e gli altri.