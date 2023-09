Puliamo il Mondo : apriamo il nostro cuore all’ambiente ed alla pace

Quest'anno riparte la campagna preautunnale Puliamo il Mondo per la trentunesima edizione anche qui a Corato. Quest'anno la giornata è domenica prossima 24 settembre alle ore 9 presso la parrocchia Madonna delle Grazie nella zona Oasi di Nazaret.Di li saranno distribuiti i kit di pulizia e il gruppo si muoverà nelle aree circostanti. Quest'anno il circolo collabora per la giornata con la parrocchia della Madonna delle Grazie , con la collaborazione SANB per il prelevamento dei rifiuti con il patrocinio del Comune di Corato. I cittadini, i componenti del circolo e i parrocchiani si muoveranno nella zona. Legambiente, organizza da oltre trent'anni la versione italiana di Clean up the world, abbina negli ultimi anni ad una campagna sociale di solidarietà. Alla giornata di Puliamo il Mondo si abbina alla campagna della Caritas Cittadina di raccolta di materiale scolastico di facile consumo: quaderni, penne,colori, matite, gomme, colle che saranno distribuite secondo le necessità nel corso dell'anno scolastico dagli stessi operatori della Caritas. Sarà predisposto nei pressi del gazebo un punto in cui poter lasciare liberamente ciò che si vorrà donare. Si confida nella generosità di tutti.In caso di pioggia, la manifestazione sarà posticipata la domenica successiva." La manifestazione di Puliamo il Mondo – ha dichiarato il presidente del circolo Giuseppe Faretra – quest'anno raggiunge la trentunesima edizione, e vive una forte attualità sul tema del rispetto dell'ambiente, della tutela del territorio, della solidarietà e della pace facendo ed operando gesti concreti con la collaborazione di tutti. Tutti possiamo cooperare per fare qualcosa di buono per la nostra città. Puliamo il Mondo è una manifestazione di grande valore e di una storia importante e purtroppo di grande attualità. Ci indignano vedere le strade specie extraurbane sporche e la manifestazione vuole sensibilizzare sul tema: cittadini, istituzioni ad essere tutti più responsabili . Puliamo il Mondo punta a questo tipo di sensibilizzazione- conclude il presidente- Non è la soluzione, ma su questo tema è necessario che tutti facciano la propria parte.".