Rappresentazione teatrale: “Noi delle terze del Cesare Battisti”

Domani Martedì 4 aprile presso l'auditorium del Liceo artistico Federico II Stupor Mundi, andrà in scena lo spettacolo teatrale liberamente tratto dal film "Io speriamo che me la cavo", realizzato proprio a Corato con Paolo Villaggio, nell'ambito dell'Avviso n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza "Ri-Troviamoci: Sport, musica e teatro per crescere insieme", modulo: "Leggere, ascoltare…teatrare", curato dall'esperta Claudia Lerro e dalla docente tutor Rosanna Di Zanni, della scuola primaria. Protagonisti e piccoli attori in erba, le bambine e i bambini delle classi terze A-B-C.Le attività laboratoriali mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di approfondimento e di integrazione sociale.L'idea di una commedia in vernacolo nasce dalla particolare passione della Docente Di Zanni da sempre affascinata dalle tradizioni popolari da usi e Costumi del nostro territorio.L'uso del vernacolo come Focus su una lingua che deve necessariamente essere tram data alle nuove generazioni.Un ringraziamento per la passione e la tenacia dimostrata sono giunte dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Modeo e dalle Docenti del Progetto sono da attribuire a Claudia Lerro fiore all'occhiello del patrimonio teatrale Coratino ed i piccoli talenti delle Classi terze per il serio impegno e la dedizione profusa in questa bellissima esperienza.L'ingresso è previsto per le ore 18,30. Sipario ore 19.00.