"Giornata delle Capacità Giovanili": la festa dell'istituto comprensivo Battisti Giovanni XXIII

Pomeriggio di festa per l'Istituto Comprensivo Battisti-Giovanni XXIII: ieri infatti, sulle tavole del Teatro Comunale di Corato, gli alunni delle due scuole, hanno messo in scena, davanti ad un nutrito gruppo di genitori ed addetti ai lavori, il risultato finale dei vari PON che nel corso dell'anno scolastico hanno impegnato i giovanissimi artisti.La "Giornata delle Capacità Giovanili" è stata dunque un inno all'inclusione, all'arte, alla scuola intesa non come mera istituzione asettica, atta a riempire di informazioni piccole menti, ma un luogo vivo, da respirare anche fuori dall'orario curricolare. E l'esperimento, almeno giudicando dall'esterno, è riuscito alla grande.Non nasconde la soddisfazione la Dirigente scolastica della Battisti-Giovanni XXIII, Maria Giuseppa: «Sono molto felice di questa organizzata in cui abbiamo rivissuto tutte le attività dell'offerta formativa della nostra scuola. Abbiamo svolto una serie di attività nell'ambito dei finanziamenti europei dando spazio ad attività musicali-coreutiche, in cui i bambini hanno acquisito competenze di base, ma in modo giocoso ed alternativo. Ringrazio l'amministrazione comunale per averci concesso di utilizzare la location del Teatro Comunale, che ha galvanizzato i bambini e li ha resi ancora più felici. È stato un anno faticoso, il primo completamente senza Covid, in cui i bambini hanno potuto frequentare senza interruzioni. La serata di oggi (ieri, ndr) non può che dar lustro alla nostra scuola e al nostro quotidiano lavoro».Una festa dunque, tra canti, balli, recite e complesse coreografie, ma anche momenti di riflessione e commozione. Il modo migliore per chiudere l'anno scolastico 22/23.