Referendum, l'affluenza in tempo reale

Sono in corso anche a Corato le operazioni di voto riguardanti i cinque referendum sul tema della giustizia.A mezzogiorno, secondo i dati ufficiali forniti, si sono presentati alle urne in 1422, pari al 3.7% degli aventi diritto (che sono in tutto 38460).Hanno votato finora 781 uomini e 641 donne.L'aggiornamento successivo è previsto intorno alle ore 19.I seggi saranno chiusi, in tutta Italia, alle ore 23 e a seguire avrà inizio lo spoglio delle schede.