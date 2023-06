Referendum di "Ripudia la guerra", sabato in Via Duomo il Gazebo per la raccolta firme

Miliardi di euro sottratti alla sanità, all'istruzione, ai servizi sociali, al risanamento idrogeologico, sono dirottati in Ucraina per alimentare la guerra. La questione ucraina è un contesto estremamente grave e pericoloso che spinge l'Occidente, e il nostro Paese in particolare, verso il baratro di una guerra più ampia e generalizzata.Il movimento pacifista che in passato è stato capace di grandi mobilitazioni, pur promuovendo alcune manifestazioni, non è riuscito sinora a dare espressione politica al dissenso di una parte consistente - secondo alcuni sondaggi maggioritaria - della popolazione italiana contro la politica bellicista.È in questo contesto peculiare che nasce l'iniziativa di promuovere la consultazione referendaria contro l'invio di armi al conflitto in corso. Pertanto, anche a Corato si potrà nuovamente partecipare alla raccolta firme per il referendum. Nella giornata di sabato 10 giugno, dalle 19:00 alle 21:30 presso il gazebo allestito allo scopo.Un invito alla popolazione ad esprimere la propria sovranità con il mezzo che la Costituzione italiana ci mette a disposizione.