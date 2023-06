Referendum salario minimo, oggi la raccolta firme

Oggi dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso la nostra sede in via Sant'Elia 50, a cura del locale comitato referendario, saranno raccolte le firme per presentare un referendum abrogativo e tre proposte di legge di iniziativa popolare.Quattro questioni che rappresentano le necessità di cui tutti noi oggi abbiamo bisogno: pace, diritti, lavoro, beni comuni.Il quesito referendario è sulla pace, con la richiesta di abrogazione dell'art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, rubricata "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento".Le proposte di legge di iniziativa popolare riguardano:Il lavoro, con la proposta di salario minimo di 10 EURO lordi l'ora;I tuoi diritti di cittadino, per attuare una profonda riforma della finanza locale, sostituendo al pareggio di bilancio finanziario il pareggio di bilancio sociale, ecologico e di genere, eliminando tutte le norme che oggi impediscono l'assunzione del personale, reinternalizzando i servizi pubblici a partire dall'acqua, difendendo suolo, territorio, beni comuni e patrimonio pubblico e dando alle comunità territoriali strumenti di autogoverno partecipativo;I beni comuni, che sono i beni di tutti e tutte per prefiggerci di socializzare la Cassa Depositi e Prestiti, trasformandola in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente e mettendo a disposizione dei Comuni e delle comunità territoriali le ingentissime risorse del risparmio postale come forma di finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti dei Comuni decisi attraverso percorsi di partecipazione della comunità territoriale.Abbiamo bisogno delle vostre firme. Vi aspettiamo numerosi, non mancate e non dimenticate di portare un valido documento di identità.