Referendum, bassa partecipazione anche a Corato

Nessuna sorpresa. L'affluenza in occasione dei cinque referendum sulla giustizia indetti per la giornata di domenica 12 giugno si è rivelata anche a Corato abbondantemente al di sotto del quorum del 50%+1 del campione previsto dalla normativa per renderne validi i risultati.A mezzogiorno, invece, si erano presentati alle urne in 1661 (4.32%).Alle ore 19, invece, la quota si era assestata sull'8.02% con 3086 votanti.