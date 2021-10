Riaperture, sì a discoteche al 50%. Cinema e teatri al completo

Lunedì 11 ottobre entra in vigore il Decreto capienze, ovvero le nuove disposizioni stabilite dal Governo per accedere alle attività culturali, sportive e ricreative. Le misure valgono per la zona bianca e consentono l'accesso solo a chi è in possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green pass).La vera svolta riguarda le discoteche che in zona bianca potranno riaprire i battenti dopo oltre un anno.Nessuno si è opposto nel Consiglio dei ministri odierno e dunque il decreto può intendersi approvato all'unanimità: per le piste da ballo la soglia di capienza è stata fissata al 50% al chiuso e al 75% all'aperto mentre per lo sport si passerà al 60% per i luoghi al chiuso (i palasport, per intenderci) e 75% all'aperto (stadi e campi sportivi).Dal calcolo delle capienze al chiuso per le discoteche saranno esclusi i dipendenti dei locali. "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport" è quanto si legge nella bozza del decreto.Un passo in avanti dunque per le discoteche, chiuse da tanti mesi e per le quali il Comitato tecnico-scientifico aveva proposto negli ultimi giorni una riapertura al 35%. Si passerà invece a una capienza piena, del 100%, per cinema e teatri seppur con l'impiego delle mascherine all'interno.Capienza al 100 percento sia all'aperto che al chiuso per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.Non è più necessaria la distanza interpersonale di un metro.Per eventi e competizioni sportive la capienza consentita è del 75 percento all'aperto e del 60 percento al chiuso.La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati è massimo del 75 percento all'aperto e 50 al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.Dalla seconda violazione delle regole su capienza e Green pass si applica la sanzione della chiusura del locale.