Rita Lopez presenta il suo libro “la vita sognata”

"La vita sognata" - Les Flaneurs edizioni è il nuovo, struggente romanzo della scrittrice Rita Lopez, ospite della libreria Un Panda sulla Luna per il primo tour di presentazioni in Puglia, in collaborazione con l'associazione I Libri di Medea. Prima tappa venerdì 26 gennaio ore 18.30 al cocktail-bar Créuza de Ma in Via Marco Polo 5 Giovinazzo. Per proseguire con il format itinerante "Bigodini - un libro per capello" domenica 28 gennaio ore 18.30 da Rosanna Colucci Coiffeur in Via Sant'Elia, 137/b Corato e infine lunedì 29 gennaio ore 18.30 da Donnafè Parrucchieri in Corso Dante, 14 Terlizzi. Nei primi due appuntamenti dialogherà con l'autrice Mariella Medea Sivo, mentre la conversazione del terzo incontro sarà condotta da Annachiara Biancardino.Tutta la vita di Marina si sviluppa intorno a una mancanza. Quella di sua madre, che è andata via senza spiegazioni, lasciandola col padre nella casa di riposo dove lavoravano come custodi. Per rielaborare l'assenza materna, sin da bambina la protagonista vive una vita sognata a occhi aperti. Con il passare degli anni la sua fantasia diventa da una parte il conforto di un cuore spezzato e dall'altra una trappola che la soffoca. Ora che è cresciuta, la casa di riposo è come una di quelle pozze d'acqua in cui i piccoli organismi del mare rimangono intrappolati. L'arrivo di Roberto, studente universitario conosciuto casualmente, scuote il suo desiderio di vivere, e di amare. Ma chi conosce l'amore, conosce anche i suoi limiti. Un'indagine perturbante dell'animo di una donna, che, come un Prometeo contemporaneo, è disposta a sacrificare sé stessa per dare al Mondo il dono del fuoco.Rita Lopez è nata a Bari e vive a Roma. Archeologa e sociologa, ha collaborato con La Gazzetta del Mezzogiorno con vari articoli e racconti. Ha scritto per anni sul blog Infodem.it, coordinato dal giornalista Beppe Lopez. Ha pubblicato le raccolte di racconti Vie d'uscita. Salvarsi con i Led Zeppelin, Bach e Nilla Pizzi (2016) e Peccatori, sconfitti e per di più insolenti (2019); i romanzi Apri gli occhi (2019) e Fuori da ogni tempo (2021). Suoi racconti sono presenti in numerose antologie.INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI