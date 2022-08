Rogo a Castel del Monte, aperta un'inchiesta

Il bilancio è pesante: 160 ettari in fumo, compresi i 10 del bosco a pochissima distanza dal maniero, patrimonio dell'umanità UNESCO. L'incendio divampato venerdì aha scosso l'opinione pubblica: l'intervento provvidenziale dei Vigili del Fuoco, dipendenti dell'Arif, Carabinieri Forestali, Polizia Locale di Andria, volontari della Protezione Civile e di diverse associazioni ha contribuito a scongoiurare il peggio.Fonti della Procura della Repubblica di Trani hanno confermato l'apertura di un'inchiesta che accerterà innanzitutto l'ipotesi dell'azione dolosa, avanzata in queste ore, per poi ricercare eventuali responsabilità.Il sito è rimasto chiuso al pubblico nella giornata di domenica per consentire e agevolare la necessarie operazioni di bonifica dell'area. ⁣Il Castello, che fortunatamente non ha subìto alcun danno, è stato riaperto al pubblico regolarmente nella mattinata di lunedì 8 agosto, secondo i consueti orari.⁣⁣