È una vera e propria piaga, quella degli incendi notturni a Corato. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre in via Villa Glori. Le fiamme, poco dopo le 3:30, hanno avvolto una Ford C max ed una Citroen C3, danneggiando l'immobile sovrastante.Sul posto sono intervenuti mezzi dei Vigili del fuoco, agenti del commissariato della Polizia di Stato e una squadra di addetti dell'Enel in quanto il rogo ha compromesso l'impianto elettrico dell'edificio, evacuato precauzionalmente fino alla conclusione delle operazioni di messa in sicurezza. Gli occupanti, in ogni caso, stanno tutti bene, al netto dello spavento e del trambusto. I vigili del fuoco proveranno a ricostruire per filo e per segno l'accaduto e ad accertare innanzitutto l'origine dell'incendio.