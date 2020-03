Sanificazione delle strade, il 19 marzo la prima pulizia straordinaria

Nella giornata di oggi, alle ore 12,00 presso la sala consiliare del Comune di Corato si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per emergenza epidemiologica da COVID– 19.Tra le misure da adottare si indicano:1. chiusura temporanea dell'attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici effettuata in appositi locali, fino al 03.04.2020;2. a cura dell'ASIPU, a partire dal giorno 19 marzo 2020, pulizia straordinaria delle strade di tutta la città e dei luoghi sensibili, attraverso lavaggio con detergente sanificante, che verrà ripetuta con frequenza costante;3. intensificazione dei controlli da parte delle altre forze di polizia in ausilio alla Polizia Locale, con maggior attenzione alle piazze e punti di aggregazione consuetudinari;4. presidio e rafforzamento della pulizia dei bagni pubblici dopo ogni utilizzo, consentendo l'accesso a una persona per volta, stabilendo orario di apertura 09-12 e 16-19 ( Via Boccherini ) e 16-19 ( tutti gli altri bagni ), già in atto dal 12.03.2020;5. intensificare l'informazione ai cittadini "IO RESTO A CASA " attraverso tutti i mezzi necessari (audio – manifesti ) e diffusione sul sito istituzionale e sui social;6. informare ed invitare l'utenza ad avere rapporti con gli uffici comunali attraverso mezzi informatici ( mail , pec, telefonate ) oppure posta ordinaria.