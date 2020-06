Terzo Settore e Fundraising nell'appuntamento live di BuonCampo

In diretta oggi pomeriggio con il Prof.Giulio D'Imperio e la Dr.ssa Nicla Roberto

Nel decimo appuntamento live di "BuonCampo incontra" di questo pomeriggio, tema centrale sarà la ripartenza degli Enti del Terzo Settore dopo l'emergenza Covid-19, con un dibattito in diretta streaming anche sul Fundraising e la riorganizzazione aziendale.A partire dalle ore 18.30 BuonCampo sarà on line con il Prof.Giulio D'Imperio dell'Università degli studi G. Marconi - Roma e Consulente del lavoro e la Dr.ssa Nicla Roberto, esperta nel fundraising e nel terzo settore.La diretta sarà accessibile anche ai sordi grazie alla video traduzione in Lis disponibile sulla pagina Facebook del progetto BuonCampo della Fondazione Casillo.