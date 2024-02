Semidivenere all'IPC “L. Tandoi”#soloxamore #semidivenere:

La campagna della giornata di S.Valentino #soloxamore dell'I.I.S.S. "Oriani Tandoi" lascia il posto, a distanza di un anno dalla prima, alla seconda edizione di SEMIDIVENERE, campagna social finalizzata alla promozione del consumo di legumi, durante i venerdì di Quaresima.L'istituto coratino, sotto la guida del dirigente prof. Francesco Catalano, si fa promotore di stili di vita attenti alle tradizioni culturali e culinarie locali e mediterranee ed ecologicamente corrette.Da tradizione cattolica, nei venerdì di Quaresima ci si astiene dal consumo di carne, cibo che anche le più attuali sensibilità salutistiche ed ambientali suggeriscono di inserire con bassa frequenza nelle diete. Incrementare il consumo della "carne dei poveri", cioè dei legumi, può essere una valida abitudine da adottare per amore del benessere del pianeta oltre che della propria salute.Gli alimenti proposti in alternativa sono i legumi," della nostra tradizione, o germogli di legumi, di più recente diffusione.D'altro canto la FAO, per tramite de suoi più illustri rappresentanti, già da tempo ha messo in evidenza il ruolo cruciale che possono svolgere i legumi garantiscono la sicurezza alimentare, un'alimentazione sana la creazione di sistemi alimentari sostenibili Infatti, questi preziosi semi, possono essere coltivati su piccoli appezzamenti di terra, hanno bisogno di meno acqua rispetto ad altri alimenti proteici; rappresentano una fonte economica di cibo nutriente e sicuro, ricco di proteine, fibre, vitamine e micronutrienti, oltre ad avere la proprietà di fissare l'azoto atmosferico, favorendo il rilascio di materia organica di alta qualità nel suolo e facilitando la circolazione dei nutrienti del suolo e la capacità del terreno di trattenere l'acqua. Anche le Le Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana raccomandano il consumo di legumi, parte integrante di una dieta salutare. Il consumo di legumi diminuisce infatti il rischio di malattie cardiovascolari, diabete, obesità.La campagna #semidivenere, quindi promuove sia nella comunità scolastica che cittadina, la proposta e realizzazione, almeno di venerdì di piatti a base di legumi, o di germogli di legumi.Il testo della ricetta, insieme a foto, video e audio, che documentino le peparazioni dovrà essere postato sul profilo social personale, taggando le pagine dell'istituto @ipctandoicorato @liceo_oriani e riportando l'hashtag ideato #soloxamore, di modo che tutto possa essere raccolto sul medesimo sito web https://sites.google.com/view/soloxamore/home-page?authuser=0 Anche con questa iniziativa, la scuola oltre ad un'azione di educazione all'alimentazione sostenibile, invita ad attingere dal patrimonio culturale rappresentato da tante ricette tipiche della dieta mediterranea, in cui i legumi svolgono decisamente un ruolo fondamentale.Si ringrazia "La dispensa", attività commerciale cittadina per la partecipazione a Semidivenere tramite la fornitura all' istituto, per le preparazioni dimostrative, di legumi antichi o, comunque, poco conosciuti.