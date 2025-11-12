Sequestrato il centro raccolta rifiuti di via Castel del Monte a Corato

"SANB – Servizi Ambientali Nord Barese S.p.A. informa che nella mattinata odierna, presso il Centro Comunale di Raccolta di via Castel del Monte a Corato, si è svolta un'ispezione da parte della Capitaneria di Porto di Molfetta", così si legge nella nota diramata dall'azienda."A seguito dei controlli tecnici effettuati,ragion per cui è stato disposto il sequestro preventivo dell'impianto in attesa dell'esecuzione dei lavori occorrenti per la messa a norma. Per martedì prossimo era già programmato l'avvio dei lavori di modernizzazione ed efficientamento del Centro Comunale di Raccolta, un intervento congiunto tra Comune di Corato e SANB, finalizzato proprio all'adeguamento tecnologico e infrastrutturale della struttura.Il progetto, già finanziato, è risultato tra i vincitori di un bando regionale da 380 mila euro nell'ambito del Programma Regionale Puglia 2021–2027 – Interventi per la gestione dei rifiuti. Si tratta di un riconoscimento significativo, poiché solo due progetti in tutta la Puglia hanno ottenuto accesso a tale finanziamento.Alla luce dell'imminente avvio dei lavori, SANB e il Comune di Corato, al fine di consentire il rapido avvio degli interventi previsti e il completo adeguamento del sito alle disposizioni normative.Per garantire la continuità del servizio all'utenza durante il periodo di chiusura temporanea del Centro Comunale di Raccolta, SANB allestirà già da domani, 13 novembre, un'isola ecologica mobile nei pressi dell'ex Jubilee, così da assicurare ai cittadini la possibilità di conferire correttamente i propri rifiuti differenziati.Gli orari per il conferimento dei rifiuti differenziati rimangono i seguenti: da Lunedì al Sabato - Mattina 7.00-13.00 | Pomeriggio 15.00-19.00. Domenica e Festivi infrasettimanali: Mattina 8.00-11.00 | Pomeriggio 17.00-19.00SANB, in piena collaborazione con le autorità competenti e con l'Amministrazione comunale, assicura la massima trasparenza e tempestività nell'attuazione delle misure necessarie e conferma il proprio impegno nel garantire servizi ambientali efficienti e pienamente conformi agli standard di sicurezza e tutela ambientale".