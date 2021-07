Settimana dell’usato Automurgia: sconti e prezzi outlet sull’usato e km0

Arrivano i giorni dell'usato da Automurgia, la concessionaria del gruppo Fiat a Barletta, Corato e Minervino Murge. Nella settimana dell'usato, Automurgia mette a disposizione di tutti i clienti che desiderano cambiare auto una selezione di vetture usate e KM0 con sconti imperdibili, dando a tutti la possibilità di acquistare a prezzi outlet davvero convenienti. Inoltre, se si ha una vettura da rottamare, gli sconti sono ancora più vantaggiosi fino a 1.500€.Auto per tutti i gusti e per tutte le tasche: le offerte riguardano infatti tutti i modelli di vetture usate o KM0 dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Audi, BMW e altri ancora…La promozione esclusiva riguarda un numero limitato di vetture usate e KM0, fino a esaurimento. Per riuscire a conoscere tutti i modelli e sfruttare le occasioni basta recarsi in una delle sedi Automurgia a Barletta, Corato e Minervino Murge. Oppure cliccate qui , sul link e inserite la vostra richiesta: verrete ricontattati per accedere all'iniziativa.Automurgia è a Barletta in via Trani 93/95 – a Corato in via Castel del Monte 131/b - a Minervino Murge in via Mingone 13.Per ulteriori informazioni: 0883.950285 o www.automurgia.com