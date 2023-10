Sfilata di carrozze e attacchi d'epoca: la XXVIII Edizione è un successo

Domenica 29 ottobre si è tenuta la XXVIII edizione della sfilata di carrozze e attacchi d'epoca. L'evento, organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Corato e dell'UNPLI Puglia, coordinato dal socio Vito Scatamacchia, aveva come tema quello della vendemmia "di una volta". Attraverso la sfilata, dunque, è stato possibile rivivere le tradizioni vinicole della nostra terra. I carri, presentati durante la cerimonia di premiazione svoltasi nel piazzale di Via Sant'Elia adiacente il Parco Comunale, hanno raccontato un pezzo della storia dei loro paesi mediante i carri trainati da incantevoli cavalli e dai conduttori con abbigliamenti costruiti ad hoc.Come in passato durante la vendemmia vi erano molte persone coinvolte, anche oggi sulle carrozze dal fascino dell'epoca d'oro, uomini accompagnati da donne e bambini si divertono a fingersi protagonisti della nostra Puglia rurale contrapposta allo scenario urbano contemporaneo.L'agricoltura non è soltanto una parte della nostra tradizione, ma è proprio un pezzo della storia culturale dei nostri paesini, che hanno investito tempo e fatiche nella coltivazione dei campi e nella suddetta vendemmia.Il sindaco della città, Corrado De Benedittis, sale sul palco per un saluto e confessa la sua gratitudine per i giovani che contribuiscono a non dimenticare il passato e, anzi, attraverso la loro partecipazione garantiscono alle tradizioni un posto nella memoria della società contemporanea.«Le nostre aziende agricole sono caratterizzate da una forte presenza giovanile. Con questo evento si conclude una lunga estate coratina fatta di occasioni e partecipazione attiva da parte dei cittadini. Questa non è la fine, perché a Corato si è appena aperta la campagna olearia e la nostra città si promette ancora una volta regina e capitale della coltivazione dell'olivo e della produzione olearia» - così il primo cittadino.