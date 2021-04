SIxT, aperta la manifestazione di interesse per il nuovo consiglio di amministrazione

avere un buon grado di conoscenza tecnica ed amministrativa e delle norme sull'organizzazione, per studi compiuti e/o funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e/o private;

essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;

essere esperti di provata competenza nella normativa vigente relativa al settore di operatività dell'Ente, Aziende ed Istituzioni di designazione;

non aver avuto, né il nominando personalmente, né eventuali società di persone o capitali di cui faccia parte il nominando, parenti entro il terzo grado, rapporti contrattuali di fornitura di beni e servizi con l'Ente, Aziende o Istituzioni di designazione;

non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico come previsti dal D. Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013. Tale condizione deve essere dichiarata esplicitamente da ogni istante al momento della comunicazione di disponibilità all'incarico mediante presentazione di apposita autodichiarazione, a norma degli articoli 46 e 47, nonché 76 del D.P.R. 27.12.2000, n. 445.

La raccolta delle istanze per la manifestazione di interesse a partecipare al nuovo consiglio di amministrazione della SIxT è aperta e scadrà il prossimo 19 aprile. Il regime di proroga nel quale si trovano attualmente ad operare i consiglieri di amministrazione della società mista, è in fase di scadenza e si attende il giudizio della magistratura amministrativa per comprendere chi sarà il socio privato del Comune di Corato, per un contenzioso occorso tra due partecipanti al bando per l'individuazione del socio.Dopodiché la struttura per la riscossione dei tributi ed altri servizi potrà avere un nuovo consiglio di amministrazione.Come per le altre società partecipate, il potere di nomina dei rappresentanti del Comune di Corato nel consiglio di amministrazione della società mista spetta al sindaco, previa l'acquisizione delle istanze di interesse da parte di chi ne abbia i requisiti. Nulla di vincolante, ma comunque un passaggio dovuto, per poter procedere alla nomina.I prossimi consiglieri di amministrazione dovranno avere i seguenti requisiti:Oltre ai suddetti requisiti, l'istante deve produrre sottoscrizione di dichiarazioni in cui succintamente il candidato alla nomina esponga la proposta organizzativa dello specifico Ente, Azienda od Istituzione e gli obiettivi per i quali intenda prioritariamente impegnarsi;Chiunque intende essere candidato per la nomina di Componente del Consiglio di Amministrazione presso la S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa può far pervenire la propria disponibilità inviando apposita email certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it.La precisazione, tuttavia, è chiara: «il presente avviso ha il solo scopo di rendere noto che il Sindaco procederà alla individuazione dei candidati per la nomina di Componente del Consiglio di Amministrazione della S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio Spa. Le istanze che perverranno all'Amministrazione Comunale hanno esclusivamente la finalità di manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico».