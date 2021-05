Sostegno allo sport, fino a 100mila euro per grandi eventi e patrocinio gratuito per atleti

«Promozione e sostegno dei grandi eventi sportivi e patrocinio gratuito in competizioni sportive internazionali, la Regione Puglia sostiene lo sport in tutte le sue forme e l'approvazione in consiglio regionale delle modifiche alle leggi regionali n. 33 del 4 dicembre 2006 e n. 34 del 30 aprile 1980 rappresentano la testimonianza concreta di questa volontà». Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo, firmatario dei due emendamenti.«Con l'emendamento alla legge regionale n. 33 del 4 dicembre 2006 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) - afferma Caracciolo - la Regione Puglia si impegna a fornire un finanziamento di massimo 100mila euro ai grandi eventi sportivi intesi come manifestazioni che attribuiscono un titolo extraregionale riconosciuto da federazioni nazionali o internazionali riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paraolimpico. Tali competizioni devono avere un minimo di 20 edizioni realizzate e un numero di partecipanti non inferiori a 300 calcolati come singoli o come somma totale dei componenti delle squadre in competizione».«Sarà possibile, inoltre - prosegue il consigliere regionale - al fine di far conoscere la Puglia nel mondo, concedere il patrocinio gratuito ad atleti residenti, domiciliati o nati nella nostra Regione impegnati in competizioni sportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento. La concessione del patrocinio porterà l'atleta ad esporre il logo della Regione Puglia sulla propria divisa per tutta la durata della manifestazione».«Lo sport - conclude Caracciolo - rappresenta da sempre uno dei maggiori veicoli di promozione oltre che della salute e del benessere anche della turistica della nostra Regione. Questi interventi si inseriscono nel solco della volontà accrescere la visibilità della Puglia nel mondo».