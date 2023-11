Centro Sportivo Maldera, campetti dismessi per far posto ad un frantoio

La notizia era nell'aria già da alcuni mesi, ora sono iniziati i lavori: i campi Maldera, dell'omonimo Centro Sportivo sito in Via La Botte non esistono più. Al posto dei campi da calcio (uno a sette, uno a cinque) sorgerà un grande frantoio oleario.Nei giorni cruciali per la probabile acquisizione all'asta dell'ex Diamond da parte del Comune di Corato, la nostra città perde un importante polo sportivo, che è stato punto di ritrovo per almeno due generazioni. Negli ultimi anni poi, la struttura ha ospitato anche il Summer Camp, tra i Campi estivi più grandi della nostra città.Certamente la decisione, per quanto ineccepibile dal punto di vista imprenditoriale (ognuno è libero di utilizzare i propri possedimenti come meglio crede), lascia quantomeno spunti di riflessione abbastanza tristi: ancora una volta a Corato, l'imprenditoria decide di puntare su altri settori, nessuno (nessuno più) investe sullo sport, quasi tutti mettono in secondo (o terzo) piano un settore fondamentale per tutti noi. Almeno sulla carta.