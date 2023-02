Karate: Fiore Savino e Caterina Pasquale secondo posto al Trofeo delle Regioni

Domenica 26 Febbraio, nel Palazzetto dello Sport Sandro Pertini di Noicattaro, si è svolto il Trofeo delle Regioni, competizione di Karate organizzata dal Comitato Regionale Puglia della Fijlkam.Hanno gareggiato per la società coratina Life Club, rappresentata dal Maestro Ignazio Gravina nella specialità del kumite (combattimento) rispettivamente nelle categorie di peso75 kg e +84 kg over 18, gli atleti Fiore Savino e Pasquale Caterina, che dopo una serie di incontri hanno raggiunto la finalissima conquistando così una meritatissima medaglia d'argento.Il maestro Gravina commenta: "è stata una graditissima conferma, per la nostra società che raccoglie i frutti di sacrifici e lavoro svolto in palestra, grazie alla forza di volontà e spirito di abnegazione degli allievi e di tutto lo staff".