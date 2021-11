La Polis sfrattata dalla palestra, Berardi: «Sport giovanile come Cenerentola»

Dalla prossima settimana i circa 130 bambini che praticano la pallavolo con la Polis Volley Corato non avranno più un luogo dove allenarsi.I lavori di ristrutturazione che interesseranno la palestra della scuola Fornelli, unica omologata per la pallavolo oltre il Palazzetto dello Sport, non consentiranno lo svolgimento di allenamenti e partite almeno sino al febbraio del prossimo anno, mese in cui è previsto il collaudo della nuova struttura.Oltre agli spazi per la cultura, Corato ha un importante deficit di spazi destinati allo sport. Non è soltanto il calcio a soffrire, non potendo disputare le partite nella struttura comunale.Il vice presidente della società, e già consigliere comunale Gianni Berardi ha esposto il suo malcontento per una situazione che rischia di penalizzare lo sport, inteso come opportunità di crescita fisica e sociale dei ragazzi che partecipano alle iniziative della squadra.«Pur comprendendo la necessità di effettuare i lavori, i nostri bambini rischiano di rimanere senza la possibilità di praticare il loro sport preferito per un periodo da uno a tre mesi. La cosa che ancora di più lascia amareggiati è che nessuno, da parte del Comune, dell'Assessorato allo Sport, ha pensato di avvisarci, e ancor meno di trovare una soluzione alternativa» scrive Berardi.E chiede: «Caro Sindaco, caro Assessore allo Sport, cosa ne facciamo di 130 bambini? Dove potranno praticare Sport? Sarebbe stato opportuno avvisarci per tempo, così da darci modo di cercare anche noi una soluzione alternativa».E conclude: «Restiamo in attesa di un rapido riscontro; non si può vanificare tutto il lavoro fatto fino ad oggi; non possiamo privare 130 bambini di ore di attività fisica e, soprattutto, di sana socializzazione».