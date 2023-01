Galà dello Sport coratino, una serata per celebrare i successi delle società sportive della nostra città

Il Teatro Comunale ha ospitato ieri sera la prima edizione del Galà dello Sport coratino, un emozionante evento per celebrare i successi sportivi di trentacinque società locali e diversi atleti e personaggi che gravitano attorno al mondo dello sport, che si sono distinti nell'anno solare 2022.Gia nel 2003 in realtà ci era stato un primo Galà dello Sport, ma allora fu organizzato dall'amministrazione comunale, dunque quello tenutosi ieri è il primo di natura privata, anche se l'amministrazione ha patrocinato economicamente e moralmente l'evento, concedendo l'uso del teatro, per l'occasione sole out in ogni ordine di posto.L'evento, organizzato dai dirigenti del Corato calcio Nico Como e Francesco Roselli e dal fiduciario CONI Aldo Strippoli, è stato pensato con una doppia valenza: premiare gli sforzi di tante eccellenze della nostra città, molte delle quali poco conosciute e creare sinergie tra le diverse realtà sportive del territorio.Le squadre hanno ricevuto riconoscimenti per le vittorie in competizioni regionali e nazionali, nonché per l'impegno nell'incrementare il coinvolgimento dei giovani nello sport. Alcuni premi sono stati consegnati "al Fair Play", mentre un paio sono stati dati postumi ad Alessandro Mosca, giovanissimo pallavolista tesserato Polis scomparso un anno fa e a mister Giovanni Vescovini, venuto a mancare qualche mese fa. Certamente questi ultimi, i momenti più emozionanti della serata.Il pubblico ha applaudito calorosamente tutte le squadre premiate e il Teatro Comunale è stato illuminato dalla gioia e dalla vivacità delle centinaia di persone che si sono avvicendate sul palco. Questo evento ha dimostrato come lo sport possa unire e rafforzare la comunità, creando un senso di appartenenza e identità condivisa.In conclusione, la cerimonia di premiazione delle società sportive di Corato è stata un'occasione per celebrare il talento, la determinazione e l'impegno di atleti grandi e piccini, nonché per puntare un faro su molte realtà affermate anche a livello nazionale ma sconosciute ai più. La città guarda con orgoglio ai suoi campioni e si prepara ad accoglierne altri nella prossima stagione sportiva.Tiro a segno nazionale, sezione di Corato (tiro a segno); Vespa Club; Wellness Garden (sport da combattimento); Gocce Special Team; Arcieri Federico Quinto (tiro con l'arco); Gruppo Sportivo Amatori Corato (atletica leggera); Team 7zerozero33 (ciclismo); Sacra Famiglia (calcio); Dolmen Bowling Club (bowling); Rugby Corato (rugby); Eurobike (ciclismo); Gym Progression (ginnastica artistica); Polis Volley Corato (pallavolo); Life Club (sport da combattimento); Gs Tennis Tavolo Corato (tennis tavolo); Gran Football Corato (calcio); Puglia Challenge (ciclismo); Tigers Gym (sport da combattimento); Io Corro (atletica); Euphoria (danza sportiva); Corato Atletica Leggera (atletica leggera); Nuova Virtus Corato (basket); Psg Soccer San Gerardo (calcio); Ryugi (karate); Centro Equitazione San Giuseppe (equitazione); Virtus Corato (calcio); Quarat Bike (ciclismo); Athlon Judo (sport da combattimento); Basket Corato e Baskin (basket e baskin); Apulia Racing Team (kart); Francesco Ludovico Tedone (frisbee); Nuova Matteotti Corato (basket); More Life; Circolo Tennis G. Tandoi Corato (tennis); Usd Corato (calcio)Felice Moncelli (boxe), Stefano Cipriani (nuoto); Simone Cannillo (body building); Micaela Di Gennaro (body building); Rosa Cordini e Giuseppe Mangione (atletica); Cenzio Mazzillo e Rossella Ferrucci (nuoto); Michele Scaringella (calcio); Marco Verile (basket); Mauro Stella (basket)