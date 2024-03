Scuola, Sport, Salute e Solidarietà: a Corato la prima gara podistica aperta agli studenti

L'Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli - A. De Gasperi" è lieto di annunciare la prima edizione della Gara Podistica 4S, un evento unico dedicato alla promozione della salute, dello sport e della solidarietà nel contesto scolastico.La Gara Podistica 4S coinvolgerà attivamente gli alunni delle classi V della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutte le scuole di Corato.L'obiettivo principale di questa manifestazione è promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando i giovani a distanziarsi dagli schermi dei cellulari e a impegnarsi nell'attività fisica.La manifestazione sarà arricchita dalla presenza dei nostri preziosi partner:AVIS Corato: Grazie alla collaborazione con AVIS Corato, sarà possibile sensibilizzare i giovani sull'importanza della donazione del sangue attraverso opuscoli informativi e uno stand dedicato all'informazione.ASD Atletica Amatori Corato e Corato Atletica Leggera: Ringraziamo ASD Atletica Amatori Corato e Corato Atletica Leggera per la loro esperienza e collaborazione nell'organizzazione della gara stessa, che contribuisce a rendere l'evento un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.SERCORATO: Un ringraziamento speciale va anche al servizio di pubblica assistenza SERCORATO per il prezioso supporto garantito durante lo svolgimento della gara.Il ricavato proveniente dagli sponsor, al netto delle spese, sarà interamente destinato alla ripartizione di buoni spesa per l'acquisto di attrezzature sportive.Questi buoni saranno distribuiti alle scuole partecipanti in base al numero di iscritti, al fine di supportare quelle scuole che necessitano di maggiori risorse per l'acquisto di materiali sportivi.L'Istituto Comprensivo "Don F. Tattoli - A. De Gasperi" e Zagaria Sport di Corato attendono con entusiasmo la partecipazione di tutti gli alunni e delle loro famiglie per rendere questa prima edizione della Gara Podistica 4S un grande successo.