Sportello per il volontariato, questo pomeriggio l'inaugurazione

Favorire gli incontri tra aspiranti volontari, offrire informazioni sulle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore, accorciare le distanze tra volontariato e cittadini, intercettare i bisogni espressi dalla comunità territoriale e fornire informazioni su bandi e normative.Mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 18.00 il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola e il Comune di Corato inaugurano lo Sportello per il Volontariato nella Sala Verde di Palazzo di Città in piazza Marconi 12.All'incontro interverranno il Sindaco di Corato Corrado de Benedittis, l'assessore ai Servizi alla Persona Felice Addario, il consigliere delegato al Terzo Settore Giulio D'Imperio, il presidente del CSV San Nicola OdV Rosa Franco e Alessandro Cobianchi, direttore del CSV San Nicola OdV .Lo Sportello per il Volontariato sarà curato dal personale del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - OdV, in continuità con quanto già fatto in altri Comuni. Uno strumento per creare e animare momenti di confronto sui temi del volontariato con l'obiettivo di facilitare la creazione di reti, per promuovere le iniziative del territorio, dare risalto alle attività e all'impegno quotidiano del Terzo settore e rispondere alle richieste di quanti desiderano diventare volontari."Continua il lavoro di tessitura con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola finalizzato alla crescita di tutto il Terzo Settore del territorio - commentano il sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessore alle Politiche Sociali Felice Addario e il Consigliere delegato al Terzo Settore Giulio D'Imperio -. Lo sportello sarà un'occasione per sostenere i bisogni delle organizzazioni, dai temi fiscali e giuridici a quelli relativi alla progettazione e alla comunicazione, e per continuare a fortificare le reti fra tutte le organizzazioni che si occupano di sociale e di servizi alla persona. Grazie ai dirigenti del CSV San Nicola per lo spirito di collaborazione verso la nostra Città.»"L'attivazione dello Sportello – dichiara il presidente del Csv San Nicola Rosa Franco – è un ulteriore, fondamentale passaggio verso la creazione di una vera e propria rete per la promozione del volontariato sul territorio. Il nostro obiettivo, come accaduto negli altri Comuni in cui i nostri sportelli sono già attivi, è come sempre quello di implementare e rafforzare gli strumenti a disposizione dei volontari, delle associazioni e di tutti coloro che vorranno approcciarsi per la prima volta al mondo del Terzo Settore".