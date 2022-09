Il Centro di servizio al volontariato San Nicola ha promosso una nuova tavola rotonda dedicata ai temi del sociale, che si terrà a Corato. Venerdì 16 settembre, dalle 16 alle 18, nella Sala verde a Palazzo di Città (in piazza Marconi, 12), si svolgerà un focus group dedicato agli enti del Terzo Settore del nordbarese (Corato, Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Terlizzi) e di alcuni territori della Bat (Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani).Obiettivo dell'incontro – suddiviso per aree geografiche al fine di favorire una migliore partecipazione degli attori – è promuovere lain unoe aspettative: i focus group nascono per consentire unanel territorio, sulle sue attuali condizioni e su quanto sarà necessario programmare per sostenerlo e promuoverlo nei prossimi anni.I lavori saranno coordinati dal. Parteciperanno all'incontro, presidente CSV San Nicola, l'assessore al Welfare del Comune di Corato, direttore Csv San Nicola. È previsto un massimo di 32 partecipanti.