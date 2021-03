Sostegno al volontariato in tempo di pandemia, al via il concorso #Ideattiva

Progettare insieme iniziative e percorsi che favoriscano e mettano a sistema la cultura della solidarietà e del volontariato in tempo di pandemia. Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola promuove #Ideattiva, il concorso nato e ideato per sostenere le idee più intraprendenti e col miglior impatto sociale sul territorio.ODV, APS e Enti del Terzo Settore potranno fare rete tra loro cimentandosi nella creazione di programmi innovativi con finalità specificamente individuate: il CSV San Nicola promuoverà i migliori accollandosene i costi per un massimo di 8.000 euro a progetto. Il valore totale dell'iniziativa è pari a 60.000 euro. Sono ammessi cofinanziamenti di enti pubblici e privati.«In un momento in cui tutto sembra bloccato e slegato dal resto, in cui l'isolamento (anche mentale) rischia di necrotizzare il duro lavoro svolto negli anni scorsi, abbiamo scelto di stimolare il mondo del volontariato con un concorso che premia le idee più coraggiose». Lo dichiara il presidente del CSV San Nicola, Rosa Franco, che aggiunge: «Il nostro obiettivo non è soltanto quello di rimetterci in gioco favorendo una sorta di comunione tra le tante anime del mondo del volontariato, ma di farlo in maniera creativa, come il momento che stiamo vivendo richiede».Un vero e proprio accompagnamento fino al raggiungimento dell'obiettivo: il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola, infatti, concorrerà attivamente alla realizzazione dei progetti mettendo a disposizione dei partecipanti – oltre a strumenti e attrezzature - le competenze dell'area Promozione e dei progettisti, garantendo inoltre la pubblicizzazione delle attività attraverso tutti i canali di comunicazione.Gli ambiti verso cui orientare i progetti sono:– Sostenibilità ambientale e tutela degli animali,– Diritti civili,– Settore socio-sanitario,– Minori,– Povertà,– Cultura,– Immigrazione.I progetti dovranno essere inviati al CSVSN entro e non oltre il 30 marzo all'indirizzo csvsn@pec.csvbari.com . Le proposte saranno valutate da una commissione interna.