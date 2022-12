"The charity show", destinato alla raccolta fondi per l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, era stato rinviato per il maltempo

Un'atmosfera natalizia ancora più avvolgente, nella prima domenica di avvento, accoglierà la sfilata "The charity show", con donne provenienti da tutto il territorio che saranno mannequin d'eccezione e soprattutto testimonial della mission di«Questa settimana di attesa ha caricato ancora di più di entusiasmo tutti i preparativi per un evento attraverso il quale speriamo di raccogliere veramente una somma importante, sia attraverso la vendita delle stelle di Natale che attraverso donazioni libere» ha affermato, organizzatore della manifestazione. «Come sempre cerchiamo di vestire di un'atmosfera gioiosa gli eventi legati ad AmoPuglia, che si occupa di situazioni dolorose come quelle legate alle patologie neoplastiche e delle malattie croniche invalidanti, per le quali cerca di procurare sostegno e sollievo sia da un punto di vista fisico che psicologico attraverso l'assistenza domiciliare».Alla sfilata, patrocinata dal Comune di Trani e con la preziosa collaborazione della sezione tranese della Fidapa, le modelle che sfileranno in questa sorta di "Flash mob glamour", come lo ha definito lo stesso Corallo, arriveranno da, e saranno truccate e preparate - come sulle grandi passerelle - dalle allieve e dagli allievi della scuola di estetica Cesvim. Una mobilitazione per una causa che AmoPuglia porta avanti da venticinque anni e che attraverso le sue sedi e i suoi operatori nell'intera regione interviene nel cercare di alleviare le pene profonde che si accompagnano alla malattia, consentendo almeno la possibilità di essere assistiti e curati - laddove possibile - nelle proprie abitazioni.L'evento avrà inizio alle 11:30 a partire dall'incrocio tra corso Imbriani e corso Vittorio Emanuele a Trani.