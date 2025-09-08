Attualità
SuperEnalotto, a Corato centrato il "5" per quasi 18mila euro
La vincita è avvenuta lo scorso 5 settembre
Corato - lunedì 8 settembre 2025 11.25 Comunicato Stampa
Il SuperEnalotto sorride alla Puglia. Nel concorso di venerdì 5 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Corato un "5" da 17.842,64 euro presso la Rivendita Tabacchi n.20 di Magnini Domenico, in via IV Novembre, 83.
L'ultimo "6" da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 settembre, sale a 47,9 milioni di euro.
