Incendio notturno in un locale

I Vigili del Fuoco intervenuti alle 2 in via Lega Lombarda

Ancora incendi notturni in città, una piaga senza fineIn via Lega Lombarda in fiamme un locale la scorsa notte intorno alle 2.I Vigili del fuoco di Corato hanno prontamente risposto, per domare l'incendio e garantire la sicurezza della zona.In corso di accertamento le cause ed i danni.