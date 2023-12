Corato, ancora auto incendiate: non accenna a placarsi la piaga della nostra città

Powered by

Ancora incendi notturni sconvolgono Corato: sono ben cinque i veicoli ridotti in cenere nel giro di una settimana, gli ultimi due stanotte.In via Catania, intorno alle 3 della scorsa notte, un Fiat Doblò è stato il primo a cadere vittima delle fiamme, propagandosi poi alla Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Il rogo ha causato il distacco di lastre di marmo dalla facciata di un palazzo limitrofo.I Vigili del fuoco di Corato hanno prontamente risposto, coadiuvati dai carabinieri di Ruvo, per domare l'incendio e garantire la sicurezza della zona.