Terremoto Turchia, raccolta indumenti presso l'associazione Articolo 49

Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria nella notte tra il 5 e il 6 febbraio ha cambiato la vita di milioni di persone. Ad oggi si contano oltre quaranta mila vittime e centinaia di migliaia sono gli sfollati, che in un attimo hanno perso casa, sogni, parenti e amici.La macchina della solidarietà è scattata immediatamente in tutto il mondo, anche Corato dove l'associazione Articolo 49 ha organizzato una raccolta di indumenti e coperte da inviare a chi ne ha bisogno nelle aree colpite.La raccolta si terrà venerdì 17 e sabato 18 febbraio dalle 16,30 alle 19,00 presso la sede del gruppo a Corato, in largo Plebiscito n.10. Ad occuparsi della raccolta saranno i soci Vincenzo Mongiello e Antonio Diaferia, che stanno lavorando in stretta collaborazione con diverse organizzazioni per garantire che i pacchi arrivino a destinazione il più presto possibile.Il gruppo invita tutti a partecipare alla raccolta e a fare la propria parte per aiutare coloro che hanno bisogno. La solidarietà è un valore universale che non conosce bandiere, e ognuno di noi può fare la differenza nella vita delle persone.Per ulteriori informazioni e dettagli, contattate la pagina Facebook Articolo 49.