Il delivery della solidarietà

Ogni giorno, non solo a Natale, consegna di pranzo e cena a famiglie bisognose della città

L'importanza della solidarietà verso gli ultimi e i bisognosi. Da questi gesti così sinceri possono nascere le migliori risposte dal punto di vista sociale. Questo il grande gesto di generosità che ogni giorno non solo a Natale , da qualche anno, Pasquale Leone offre a circa 15 famiglie del territorio coratino.Ogni giorno il suo "delivery personale" consegna a casa alle 14 il pranzo e alle 19.30 la cena a famiglie bisognose." Crediamo che esperienze di questo tipo, ci racconta Pasquale e tutta la sua piccola brigata di cucina, possano moltiplicarsi e che con la crescita delle opere di solidarietà crescerà anche l'attenzione attorno ai valori umani". Per il Natale un ricco menù scelto per l'occasione.Anche il sostegno di due grandi realtà coratine permette ai clienti speciali di Pasquale di ricevere questo dono speciale ogni giorno.