A Corato sabato 16 marzo la "Raccolta alimentare" promossa dall'Associazione Orizzonti

L'celebra il suo 16° anno di attività di volontariato attivo sul territorio con una nuova edizione della, una delle iniziative che da tempo viene proposta in collaborazione con il Gruppo Megamark per fronteggiare la richiesta sempre crescente di prodotti di consumo da destinare alle famiglie che vivono le difficoltà legate alla povertà alimentare., neidi, si ripropone la maratona di solidarietà che vedrà protagonisti i consumatori che si recheranno nei supermercati per la spesa quotidiana, dove sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari non deperibili e per l'uso personale: all'uscita dai supermercati i volontari dell'Associazione Orizzonti custodiranno in appositi carelli i prodotti donati, che saranno consegnati ai bisognosi del territorio.Da 16 anni i dati sulla povertà, sia in ambito nazionale, che sul versante locale, sono purtroppo in continuo aumento: sono sempre di più i nuclei familiari che vivono in condizioni di indigenza, spesso pur avendo una attività lavorativa, e sempre di più i giovani in povertà.«Il nostro è un triste traguardo – spiega il presidente dell'Associazione Orizzonti– perché il nostro auspicio è sempre quello di celebrare una diminuzione del fenomeno delle povertà. Ma purtroppo in questi anni abbiamo osservato un costante aumento di situazioni difficili, e di famiglie che non hanno più la possibilità di reperire beni di prima necessità. Per questo il nostro appello è affinchè la generosità e la cultura del dono cresca nel tessuto sociale, perché è l'unica via per lenire ferite profonde che affliggono sempre più persone. In questi 16 anni tanto abbiamo fatto, coinvolgendo tanti donatori e tanti volontari, ma c'è ancora tanto da fare».Nutrito il numero di Associazioni, Parrocchie e Istituzioni Solidali che hanno aderito alla Raccolta Alimentare: Caritas Barletta, Arca dell'Alleanza Bisceglie, le parrocchie andriesi San Giuseppe Artigiano, Gesù Crocifisso e il centro diurno delle Suore Betlemite, Legami Ruvo di Puglia, le parrocchie tranesi Cristo Redentore, Spirito Santo, Angeli Custodi il Gruppo delle Suore del Divino Zelo, insieme al Gruppo Scout Trani 1 e 2, la Croce Rossa, la Caritas Trani e Gi Amici di Gesù in cammino con Sant'Annibale.L'Associazione Orizzonti, intanto, rinnova la Campagna di Tesseramento rivolta a chi desidera diventare un volontario e aiutare l'opera dell'Associazione Orizzonti attraverso il proprio impegno sul territorio. Per entrare nella squadra di Orizzonti è possibile scrivere ao chiamare il numero