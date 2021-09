Torna a Trani la Degustazione Casual, la festa del vino italiano ed europeo

Vini stranieri in degustazione

Vini italiani in degustazione

INFO

Le ricordiamo che l'accesso all'evento è regolamentato dal decreto legge N° 105 del 23 luglio 2021.

Per cui sarà consentito l'ingresso solo a:

• possessori di green pass valido;

• possessori di certificazione guarigione da COVIS-19 valida;

• tampone molecolare o antigenico effettuato non oltre le 48 h dall'evento.

Anche quest'anno torna la Degustazione Casual, la gioiosa e informale festa annuale del vino italiano ed europeo giunta alla sesta edizione, organizzata da Food & More e Officina del Vino, al e con Il Vecchio e il Mare a Trani. Un ideale viaggio enoico, a pochi metri dal mare, tra Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna e Slovenia. Si partirà dalla Puglia, solcando tutta la penisola, attraversando poi la Champagne, la Borgogna, la Provenza, l'Alsazia, la Mosella e molto altro.Ad accompagnare i vini alcuni punti food in cui si potranno assaggiare le preparazioni degli chef di Rimessa Roscioli (Roma), Oasis Sapori Antichi (Vallesaccarda, AV), Gallo Restaurant (Trani), Lievito 72 (Trani), Officina del Vino (Trani), Ognissanti (Trani), La Locanda di Beatrice (Corato), Tortuga (Bisceglie), Il Vecchio e il Mare (Trani), So Food. L'appuntamento è per lunedì 6 settembre alle ore 20.30.Palmer (Champagne, Francia), Piper-Heidsieck (Champagne, Francia), Thienot (Champagne, Francia), Canard-Duchene (Champagne, Francia), Le Mesnil (Champagne, Francia), Stéphane Breton (Champagne, Francia), Daniel Dampt (Borgogna, Francia), Vincent Girardin (Borgogna, Francia), Joseph Drouhin (Borgogna, Francia), Vins et Vignobles (Bordeaux, Francia), Vignoble Du Rêveur (Alsazia, Francia), Jérémie Huchet (Loira, Francia), Joseph Mellot (Loira, Francia), Bonnet Huteau (Loira, Francia), Miscadet (Loira), Champ Divin (Jura, Francia), Eric Texier (Valle del Rodano, Francia), Ferraton Père et Fils (Valle del Rodano, Francia), Domaine D'A (Languedoc, Francia), Jean François Coquard (Beaujolais, Francia), Triennes (Provenza, Francia), Heymann - Löwenstein (Mosella, Germania), Philip Lardot (Mosella, Germania), Peter Laurer (Mosella, Germania), Gunderloch (Germania), Prinz (Germania), Fritsch (Austria), Johannes Zillinger (Austria), Christoph Hoch (Austria), Finca Perera (Spagna), Belondrade (Spagna), Verus (Slovenia).Vie di Romans (Friuli), Livon (Friuli), Livio Felluga (Friuli), Kellerei Kaltern (Alto Adige), Muri Gries (Alto Adige), Kettmeir (Alto Adige), Zenato (Veneto), Inama (Veneto), Ruggeri (Veneto),Distillerie Paolo Brunello (Veneto), Mosnel (Franciacorta), Nicola Gatta (Franciacorta), Casa Caterina (Franciacorta), Marchesi di Barolo (Piemonte), Montalbera (Piemonte), Giovanni Rosso (Piemonte), Tenuta Carretta (Piemonte), Lvnae (Liguria), Capannelle (Toscana), Terenzuola (Toscana), Cantine della Volta (Emilia Romagna), Lusenti (Emilia Romagna), Bergianti (Emilia Romagna), Zucchi (Emilia Romagna), Marotti Campi (Marche), Col di Corte (Marche), Ciavolich (Abruzzo), Omina Romana (Lazio), Piana dei Castelli (Lazio), Mastroberardino (Campania), I Capitani (Campania), Baglio del Cristo di Campobello (Sicilia), Cantine Fina (Sicilia), Elena Fucci (Basilicata), Camerlengo (Basilicata), Gianfranco Fino (Puglia), Li Veli (Puglia), Conti Zecca (Puglia), Pietraventosa (Puglia), Masseria nel Sole (Puglia), Pierfabio Mastronardi (Puglia), Mazzone (Puglia), Masciullo (Puglia), Sacco (Puglia), Gin Brusco (Puglia), Birra Pagnotta (Puglia), Francesco Marra (Puglia), San Ruggiero (Puglia), Morasinsi (Puglia), Leonardo Pallotta (Puglia), Giovanni Aiello (Puglia), Tenuta Patruno Perniola (Puglia), Amastuola (Puglia).Ingresso con prenotazione obbligatoriaGreen Pass ObbligatorioPosti LimitatiNumeri Utili: +39 347 5054539.Clicca qui per acquistare i biglietti.Al fine di agevolare le operazioni di ingresso chiediamo di avere con se la documentazione di seguito richiesta: